بدأ عام 56.. 10 معلومات عن عيد الأم

جدة - نرمين السيد - معلومات عن عيد الأم

ويحرص الأطفال والكبار فى مناسبة عيد الأم بتقديم الهدايا والورود لأمهاتهن فى احتفال أسرى بسيط مليىء بالحب وكلمات المودة والشكر لهن على كافة جهودهن.

وفى احتفالية "عيد الأم"، يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن تلك المناسبة، ومنها:

-عيد الأم هو عيد سنوى يحتفل به عدد من دول العالم مع اختلاف توقيته من بلد لآخرى، ولكن يجتمع كل الشعوب حوال واحدة من أجمل القيم والمعانى وهى قيمة حب الأم.

بداية عيد الأم

-ترجع بداية الاحتفال بعيد الأم للولايات المتحدة الأمريكية، بعد مطالبة الناشطة الاجتماعية "آنا جارفيس" التى طالبت بتخصيص يوما للاحتفال بالأمهات الأمريكيات وانتشرت الدعوة حتى أصبح هيدا سنويا بجميع دول العالم، واعتبره الرئيس الأمريكى ويلسون أن ذلك اليوم عيدا رسميا أى "إجازة" فى الولايات المتحدة بعد موافقة الكونجرس على هذا اليوم ليكون كذلك كل عام.

عيد الأم فى مصر

-وبعدها استعان الكاتب والصحفى مصطفى أمين بتلك الفكرة فى كتابه "أمريكا الضاحكة" عام 1943، ولكن لم يستجب أحد وقتها حتى جاءت سيدة لمصطفى أمين فى مكتبه بعد مرور 10 سنوات، لتحكى عن قصة كفاحها مع أولادها بعد وفاة زوجها لتربيتهم وتعليمهم وفى النهاية لم يقدر أولادها جهودها، لذا تأثر بقصتها ونادى مرة أخرى للاحتفال بـ "عيد الأم".

-وتعرض بعدها مصطفى أمين للهجوم واتهامه بأنه شغل المصريين عن موضوع غزو تركيا لسوريا، واعتبر جمال عبد الناصر أن فكرة الاحتفال بعيد الأم، ما هى إلا فكرة "سخيفة".

-استمر مصطفى أمين فى دعوته للاحتفال بعيد الأم، ولجأ إلى "كمال الدين حسين" الذى كان يشغل وقتها وزير التعليم، وعرض عليه الفكرة، ورحب بها بسبب حبه لوالدته، ونجح فى إقناع عبد الناصر بها لأنه كان يحبه.

-بدأ الاحتفال بعيد الأم فى مصر فى 21 مارس 1956، وتم اختيار ذلك اليوم مع بداية الربيع، الذى به تتفتح الزهور والقلوب، واستمر ذلك حتى سنة 1965، عند اعتقال عبد الناصر لمصطفى أمين وسجنه.

-وبعد الاعتقال خاف النظام الناصرى أن الاحتفال بعيد الأم كل سنة يجعل المصريين يعتقدوا أن صاحب الفكرة مصطفى امين، لذا تم تغيير اسم عيد الأم لعيد الأسرة، لكن برقيات الأمهات من كل النواحى انهالت على الديكتاتور فإضطر إلى عودة اسم عيد الأم.

-تعرضت احتفالية عيد الأم للكثير من الهجوم من قبل المتطرفين، لرغبتهم فى تغيير كلمة "عيد" إلى "يوم"، ولكن لم يتم الاستجابة لهم أو تغيير اسمه، واستمر الاحتفال به فى 21 مارس من كل عام.

-ولم تكن هى المرة الأولى فى مصر للاحتفال بعيد الأم، ولكن يرجع إلى الفراعنة بعد توصلهم لبردية يبلغ عمرها 5000 سنة، وتكشف الاحتفال بعيد الأم وقتها، حيث كانت تبدأ مع شروق الشمس لاعتقادهم بأنها رسالة من السماء لتهنئتها وتقديم الزهور والهدايا.

مواعيد الاحتفال بعيد الأم

-تختلف مواعيد احتفال دول العالم بمناسبة عيد الأم، حيث تحتفل مصر فى 21 مارس، بينما الهند والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا والنمسا وهونج كونج وتايوان واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة، وجنوب إفريقيا يحتفلون فى الأحد الثانى من شهر مايو، ولكن كلا من البرتغال وإسبانيا ورومانيا وهنجاريا يحتفلون فى الأحد الأول من شهر مايو.