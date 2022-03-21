جدة - نرمين السيد - ويمكن اختيار هاتف "Galaxy A73 5G" الذى طرحته شركة سامسونج، ويعد واحدا من الهواتف ذات التقنيات العالية.
ويأتى هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A73 5G" بشاشة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بيكسل، وتكون محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.
ويتميز الهاتف بكاميرا عالية الدقة حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصرى OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وبالإضافة إلى ذلك فهى تتمتع ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، كما يزود بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
ويبلغ سعر هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A73 5G" حوالى 450 يورو أى ما يعادل 8 آلاف جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية قيمة للأمهات.. مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد «Galaxy A73 5G» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.