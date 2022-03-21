هدية قيمة للأمهات.. مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد «Galaxy A73 5G»

جدة - نرمين السيد - ويمكن اختيار هاتف "Galaxy A73 5G" الذى طرحته شركة سامسونج، ويعد واحدا من الهواتف ذات التقنيات العالية.

ويأتى هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A73 5G" بشاشة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بيكسل، وتكون محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتميز الهاتف بكاميرا عالية الدقة حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصرى OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وبالإضافة إلى ذلك فهى تتمتع ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، كما يزود بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويبلغ سعر هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A73 5G" حوالى 450 يورو أى ما يعادل 8 آلاف جنيه مصرى.