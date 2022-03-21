آبل تتخذ نهجا مختلفا مع iPhone SE الجديد

جدة - نرمين السيد - أحدث ظهور أحدث أجهزة آيفون من شركة آبل تغييرًا فى الطريقة التى يمكن لعملائها فى الولايات المتحدة شراء الجهاز بها، وهى خطوة نحو استبعاد شركات الاتصالات من العملية وإعطاء عملاقة التكنولوجيا مزيدًا من التحكم.





ووفقًا لتقرير "البوابة العربية للأخبار التقنية"، عندما يشترى المستخدم آيفون من متجر الشركة للبيع بالتجزئة أو من متجرها عبر الإنترنت، فإنه عادةً ما يقدم رقم هاتفه والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم الضمان الاجتماعى.

ويتيح ذلك لشركة الاتصالات إجراء فحص ائتمانى والموافقة على المعاملة، ولكن يضيف وقتًا إلى العملية وقد يكون عائقًا أمام إكمال البيع.

وتتغير هذه العملية بدءًا من iPhone SE، كما أخبرت الشركة موظفى التجزئة، ولن يحتاج مشترو iPhone SE الجدد الذين اختاروا AT&T أو T-Mobile كشركة اتصالات إلى تقديم معلوماتهم فى وقت الشراء.

وبدلاً من ذلك، يتمكن المتسوقون من إدخال هذه البيانات والاتصال بشركة الاتصالات عند تشغيل الجهاز لأول مرة.

وقالت شركة آبل للموظفين إن الميزة الجديدة تسمى المصادقة عبر الجهاز، وإذا طلب أحد المستخدمين مسبقًا iPhone SE من موقع الشركة، فلن تتم مطالبته بإدخال بيانات مشغل الشبكة إذا كان يستخدم AT&T أو T-Mobile.

ويعنى التغيير أيضًا أن المستخدمين لن يضطروا إلى اختيار خطة شبكة عند الشراء، وتبدأ العملية الجديدة فى المتاجر فى 29 مارس.

ويقول موظفو التجزئة إن التغيير قد يفيد أيضًا خدمة العملاء، ويمكن فى بعض الأحيان تحميل خوادم التنشيط بشكل زائد، مما يمنع عملاء متاجر الشركة من تفعيل هواتفهم، وهى تجربة سيئة قد يخففها هذا النهج الجديد.

قالت AT&T إن العملية الجديدة تنطبق على العملاء الحاليين وأن الهدف من البرنامج هو تسريع عملية الشراء.