جوجل يحتفى بـ عيد الأم 2022 بتغيير واجهته الرئيسية

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن أول من فكّر فى عيد الأم فى العالم العربى كان الصحفى الراحل على أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين، حيث طرح على أمين فى مقاله اليومى "فكرة" طرح فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيداً قومياً فى بلادنا وبلاد الشرق.

قصة عيد الأم

ثم حدث أن قامت إحدى الأمهات بزيارة للراحل مصطفى أمين فى مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرّست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا فى الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تماماً.

بعدها كتب مصطفى أمين وعلى أمين فى عمودهما الشهير "فكرة" يقترحان تخصيص يوما للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها، وكان أن انهالت الخطابات عليهما تشجع الفكرة.

واقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم وليس مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يومًا واحدًا فقط، لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد، وبعدها تقررأن يكون يوم 21 مارس ليكون عيد الأم وهو أول أيام فصل الربيع ؛ ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.

حكم الاحتفال بـ عيد الام

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الاحتفال بـ عيد الأم، ردا على عدة أسئلة ذكرت أن هناك طائفة تقول بتحريم هذا الاحتفال وترمى من يحتفل به بالفسق والابتداع.

وقالت دار الإفتاء رد على فتاوى تحريم عيد الأم، إن الاحتفال بـ عيد الأم أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

عيد الأم 2022

ولفتت الإفتاء إلى أن الاحتفال بـ عيد الام 2022 هو مظهر من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت، حيث قال تعال: "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ".. سورة لقمان: 14.

تهنئة عيد الأم

واستطردت الإفتاء: "لا يوجد فى الشرع ما يمنع الاحتفال بـ عيد الأم، وأن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم، فإن هذا أمرٌ تنظيمى لا علاقة له بمسألة البدعة التى يدندن حولها كثير من الناس، فالبدعة المردودة هى ما أُحدث على خلاف الشرع".