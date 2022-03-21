حكم الاحتفال بعيد الأم 2022.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء رد على فتاوى تحريم عيد الأم، إن الاحتفال بـ عيد الأم أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ولفتت الإفتاء إلى أن الاحتفال بـ عيد الام 2022 هو مظهر من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت، حيث قال تعال: "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ".. سورة لقمان: 14.
واستطردت الإفتاء: "لا يوجد فى الشرع ما يمنع الاحتفال بـ عيد الأم، وأن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم، فإن هذا أمرٌ تنظيمى لا علاقة له بمسألة البدعة التى يدندن حولها كثير من الناس، فالبدعة المردودة هى ما أُحدث على خلاف الشرع".
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