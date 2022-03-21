10 مشروبات ساخنة لمقاومة الصقيع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أهم تلك المشروبات التى تساعدك على الشعور بالدفء، السحلب فتناول كوب واحد منه يوم بعد يوم من خلال إضافة اللبن المنزوع الدسم والسكر الدايت وعدم إضافة المكسرات، حيث تعد من أكثر المشروبات، التى تمنح الجسم الدف وتمده بالطاقة.

ويعد الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة، التى ينصح بها خبراء التغذية لإمداد الجسم بالطاقة والدفء خلال الشتاء، هذا بالإضافة إلى فوائده الكثيرة فى إذابة الدهون بالجسم والتخلص من السعرات الحرارية.