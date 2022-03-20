من خلال اسمك.. محللة نفسية تكشف عن مزاجك اليوم

جدة - نرمين السيد - وكشفت إيمان بيومى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالى سعيد فى برنامج "لسه الصبح" المذاع على الراديو 9090، عن مزاج بعض الأشخاص من خلال الاسم.

وأشارت إلى أن علم الأرقام هو علم عريق، قد استخدمه القدماء المصريون، وهو العلم الذى يساعد فى تحليل الشخصية مستعينا بأسماء الأشخاص.

وأضافت إيمان بيومى لـ "لسه الصبح" أن كل حرف فى الاسم له رقم، ويتم جمعه حيث يكون لكل رقم مدلول معين.

ومن بين الأسماء التى تم تحليل الحالة المزاجية لأصحابهم على مدار اليوم:

-سهام: تتمتع بالجدال وتبرع فى التعبير عن مشاعرها.

-سيمون: لديها مزاج جد وروتينى.

-نادين: تعانى من الملل بعض الشىء.

-عبد الخالق: لديه حالة مزاجية متقلبة.

-مرفت: تعاند مع شخص آخر.

-يوسف: لديه قوة إقناع كبيرة اليوم.

-كيرلس: يصبح شخصا مؤثرا اليوم، ويتمتع بموهبة الكلمة.

-عزت: يتميز بأنه شخص عطوف اليوم.