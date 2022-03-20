بطل مصر برفع الأثقال لمتحدى الإعاقة: نجحت فى تحويل كلمة إعجاز لإنجاز

جدة - نرمين السيد - وقال حمدى: "هى ما اسمهاش إعاقة ولكن عزيمة واختلاف وقوة وكل ما يصف هذه الكلمة من جمال".

وكشف عاطف حمدى، تفاصيل تعرضه لعدد من الصعوبات التى واجهته فى بدايته، مؤكدا أنه استطاع أن يتعلم الرياضة بشكل صحيح من اليوتيوب وممارسته لرفع الأثقال.

وأكد، أنه نجح فى تحويل كلمة إعجاز لإنجاز، وأنا أخطط لتغيير ولو نسبة 5% من الناس، لاسيما وأن هناك أمامنا بطولات عديدة وإنجازات كبيرة، ونفسى أعمل وأندمج مع المجتمع، وأرغب فى العمل.