الطقس البارد مستمر.. الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الربيع وانتهاء الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، والذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن فصل الربيع يبدا رسميا الإثنين المقبل، وبنهاية هذا الأسبوع تستقر الأوضاع المناخية.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الإثنين القادم، ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، ولكن ليس بنفس الحدة التى شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.