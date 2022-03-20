جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، والذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن فصل الربيع يبدا رسميا الإثنين المقبل، وبنهاية هذا الأسبوع تستقر الأوضاع المناخية.
وأشار إلى أنه بداية من يوم الإثنين القادم، ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، ولكن ليس بنفس الحدة التى شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس البارد مستمر.. الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الربيع وانتهاء الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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