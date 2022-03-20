سعر ومواصفات هاتف Oppo K10 الجديد

جدة - نرمين السيد - وسيصدر الهاتف بعدد من الإمكانات المتميزة فى فئة الهواتف المتوسطة المخصصة للشباب بسعر مناسب، وتقنيات شاشة وكاميرا فائقة مع أداء قوى للمعالج.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو Oppo K10 سيأتى بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية مع ثقب فى أعلى الشاشة الكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف أوبو Oppo K10 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوى هاتف أوبو Oppo K10 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط، حيث سيكون الهاتف قادرا على الشحن فى حوالى نصف ساعة.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo K10 بمعالج من نوع Dimensity 8000 من شركة ميديا تيك، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 و8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.