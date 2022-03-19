سامسونج وأبل تتنافسان على هواتف الجيل الخامس متوسطة المدى

وأفادت صحيفة "كوريا هيرالد"، اليوم السبت، بأن التشكيلة الجديدة هى جزء من خطوة عملاق التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية التى تهدف إلى منح مستخدمى "أندرويد" إمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس بسعر مناسب أكثر ولجذب المزيد من الأشخاص إلى نظام جالاكسى البيئى الخاص بها.
وقال روه تاى مون، رئيس تجربة الهاتف المحمول فى شركة سامسونج للإلكترونيات، فى بيان: "نعتقد أن الجميع يستحق الفرصة لتجربة التأثير الإيجابى الذى يمكن أن تحدثه تكنولوجيا الهاتف المحمول على حياتهم".
ووفقًا لشركة سامسونج للإلكترونيات، يتميز كل من A33 و A53 باتصال شبكة الجيل الخامس، وعمر بطارية يصل إلى يومين كحد أقصى مدعومًا بشحن فائق السرعة يصل إلى 25 واط ومعالج محمول جديد ثمانى النواة بقوة 5 نانومترات.
وسيضمن كلا المنتجين ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات من نظامى "أندرويد أو إس" و"وان يو آى" وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية، بالإضافة إلى كاميرا ليلية محسّنة.
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