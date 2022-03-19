تفاصيل جديدة عن صاروخ ناسا الجديد.. طوله أعلى من تمثال الحرية

جدة - نرمين السيد - وقد ترك صاروخ "إس إل إس" مبنى التجميع فى مركز كينيدى الفضائى بولاية فلوريدا الأمريكية مساء الخميس، فى رحلة مدتها 11 ساعة للانضمام إلى منصة الانطلاق "39 بى" الواقعة على بعد 6 كيلومترات ونيف من المركز.

ومع الكبسولة الفضائية "أوريون" المعلقة على رأسه، يبلغ طول صاروخ "إس إل إس" 98 مترا، أى أنه أعلى من تمثال الحرية، لكنه أقل ارتفاعا بقليل من صاروخ "ساتورن 5" الذى استخدم فى إرسال البشر إلى القمر خلال مهمات "أبولو" والذى بلغ طوله 110 أمتار.

غير أن "إس إل إس" ستنتج 39,1 ميجانيوتن من الضغط، أى أكثر بـ15 % من "ساتورن 5"، ما سيجعله الصاروخ الأقوى فى العالم حاليا.

وقال المسؤول الرفيع فى وكالة ناسا توم ويتماير هذا الأسبوع: "هذا رمز لبلدنا".

لكن تكلفة هذا "الرمز" باهظة، إذ سيكلف إطلاق العمليات الأربع الأولى ضمن برنامج "أرتيميس" للعودة إلى القمر 4,1 مليار دولار، وفق ما كشف المفتش العام فى وكالة الفضاء الأمريكية بول مارتن أمام الكونجرس خلال الشهر الجارى.

وفور بلوغ منطقة الانطلاق، أمام المهندسين ما يقرب من أسبوعين لإجراء جملة اختبارات قبل القيام بتجربة عامة قبل الإطلاق.

وفى الثالث من أبريل، سيملأ الفريق أكثر من 3 ملايين لتر من الوقود المبرد فى الصاروخ وسيجرى عدا عكسيا تجريبيا لكل مرحلة حتى اللحظات العشر الأخيرة، من دون تشغيل المحركات، بعدها سيسحب الوقود من الصاروخ لإجراء تجربة على عملية إطلاق غير مكتملة بطريقة آمنة.

وحددت "ناسا" شهر مايو المقبل، موعدا تقريبيا أول لإطلاق مهمة "أرتيميس 1" القمرية غير المأهولة التى يجتمع فيها لأول مرة صاروخ "إس إل إس" وكبسولة "أوريون".