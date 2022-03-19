أمازون تبرم صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار للاستحواذ على استوديو هوليوود MGM

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة أمازون، يوم الخميس، أنها أنهت إبرام صفقة استحواذها على استوديو هوليوود "إم جى إم" الشهير، بعد يومين من قول المنظمين الأوروبيين إن الصفقة "لن تقلل المنافسة بشكل كبير" فى الأسواق الأوروبية.





وكان عملاق البيع بالتجزئة قد أعلن عن صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار فى مايو؛ مما يجعلها ثانى أكبر عملية استحواذ للشركة بعد صفقة بقيمة 13.7 مليار دولار مع شركة هول فودز فى عام 2017، وكان الاستحواذ الأخير يهدف إلى تعزيز خدمات بث "أمازون" للتنافس مع نتفليكس وديزنى بلس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فى وقت سابق من هذا الشهر أن أمازون مسجلة لدى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بأنها قدمت المعلومات التى طلبها محققو مكافحة الاحتكار بشأن الصفقة، مضيفة أنه قد يكون من الممكن إغلاق صفقة الاستحواذ مجانًا إذا لم تقدم اللجنة طعنًا قانونيًا قبل منتصف مارس -وهو موعد إتمام الصفقة.

يذكر أن استوديو هوليوود "إم جى إم" هو واحد من أقدم الاستوديوهات فى هوليوود، وعانى على مدار السنوات العشر الأخيرة من الإفلاس ومجموعات جديدة من المالكين، مع تضاؤل الإصدارات الجديدة.

وأشادت أمازون بالصفقة فى منشور على مدونتها، قائلة إن استوديو هوليوود "إم جى إم" لديها أكثر من 4000 فيلم و17000 حلقة تلفزيونية وعروض جوائز "ستكون مكملة لعمل منصتى برايم فيديو وأمازون ستوديوز فى تقديم عروض متنوعة من خيارات الترفيه للعملاء".