خطوات تثبيت لعبة PAC-MAN على الكمبيوتر

جدة - نرمين السيد - وحصلت لعبة PAC-MAN على المئات من المتاهات الأصلية، والتصميم الجديد ووضع المغامرة والأشباح وعصا التحكم.

ويمكن استخدام لعبة Pac-Man من خلال تحميلها على هواتف أندرويد أو آيفون من متجر التطبيقات الخاصة بشركة جوجل أو آبل، ولكن يمكن لعبها على الكمبيوتر من خلال الخطوات الآتية:

لتثبيت لعبة PAC-MAN على جهاز الكمبيوتر، ستحتاج إلى تحميل محاكى أندرويد على جهازك، ويعتبر محاكى Bluestacks أفضل محاكى للأندرويد فى الوقت الحالى نظرا للأمان الذى يتمتع به، ثم قم بالتوجه إلى صفحة لعبة PAC-MAN على موقع BlueStacks الرسمى، وبمجرد الوصول إلى هناك، اتبع الخطوات التالية:

-انقر فوق تنزيل لعبة PAC-MAN على جهاز الكمبيوتر.

-إذا كان لديك BlueStacks مثبتا بالفعل، فسيؤدى ذلك إلى تشغيل التطبيق، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك الانتقال إلى الجزء التالى:

-بمجرد فتح BlueStacks، سجل الدخول إلى حسابك فى Google Play.

-انقر فوق "تثبيت لعبة PAC-MAN " أثناء التواجد فى صفحة لعبة PAC-MAN على BlueStacks، وقم باستخدامها بشكل طبيعى.