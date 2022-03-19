نصائح مهمة قبل زيارة غابات الأمازون لـ سياحة آمنة

جدة - نرمين السيد - يحرص محبى السفر على زيارة منطقة غابات الأمازون، وكشف موقع "ذا ترافيل" عن مجموعة أشياء يجب أن تضعها فى اعتبارك قبل قيامك برحلة لزيارة منطقة غابات الأمازون، وتشمل ما يلى:





نصح الموقع بتجنب شرب أى مياه من هذه المنطقة بما فى ذلك أى مصدر مياه داخل الغابات نفسها، لتجنب التعرض لأى أنواع بكتيريا، والأمر نفسه فيما يخص الطعام، ومن المهم أن تحافظ على تغطية جميع أنحاء جسدك لتقى نفسك من التعرض للدغات الحشرات، على أن تكون الملابس خفيفة لمقاومة الحر.

وأكد الموقع أن الغابات دائما ما تمتلئ بالحشرات المختلفة، لذا عليك أن تأخذ جميع اللقاحات اللازمة لتضمن سلامتك خلال زيارتك للأمازون.

وكشف "ذا ترافيل" عن مجموعة أداوت عليك أن تحرص على اصطحابها، وذلك يشمل قبعة للوقاية من الحر، وأحذية مخصصة للتجول فى الوحل، ومراهم للوقاية من آشعة الشمس الضارة، وحقيبة إسعافات أولية.

والأفضل القيام بالزيارة فى وقت الجفاف الذى يصادف يوليو وديسمبر من كل عام.