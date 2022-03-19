نصح الموقع بتجنب شرب أى مياه من هذه المنطقة بما فى ذلك أى مصدر مياه داخل الغابات نفسها، لتجنب التعرض لأى أنواع بكتيريا، والأمر نفسه فيما يخص الطعام، ومن المهم أن تحافظ على تغطية جميع أنحاء جسدك لتقى نفسك من التعرض للدغات الحشرات، على أن تكون الملابس خفيفة لمقاومة الحر.
وأكد الموقع أن الغابات دائما ما تمتلئ بالحشرات المختلفة، لذا عليك أن تأخذ جميع اللقاحات اللازمة لتضمن سلامتك خلال زيارتك للأمازون.
وكشف "ذا ترافيل" عن مجموعة أداوت عليك أن تحرص على اصطحابها، وذلك يشمل قبعة للوقاية من الحر، وأحذية مخصصة للتجول فى الوحل، ومراهم للوقاية من آشعة الشمس الضارة، وحقيبة إسعافات أولية.
والأفضل القيام بالزيارة فى وقت الجفاف الذى يصادف يوليو وديسمبر من كل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح مهمة قبل زيارة غابات الأمازون لـ سياحة آمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.