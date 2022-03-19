«سناب شات» تضع سياسات جديدة لحجب الرسائل المجهولة

وقالت الشركة، فى منشور على مدونتها نقله موقع "إنجادجت" التقنى، إن معظم الناس يستخدمون هذه الخاصية فى "المرح، والمشاركة، وبطرق مناسبة تمامًا" لكنها أقرت بأن الآخرين قد يستفيدون من عدم الكشف عن هويتهم "للانخراط فى سلوك ضار".
وبموجب هذا التغيير، ستحتاج تطبيقات الجهات الخارجية التى تريد السماح للأشخاص بالتواصل من خلال سناب شات أن يكون لديها مستخدمين مسجلين بأسماء وهويات مرئية.
ويأتى التغيير بعد دعوى قضائية فى العام الماضى سعت إلى تحميل "سناب شات" المسؤولية عن إساءة استخدام منصتها المرتبطة بوفاة مراهق تعرض للتنمر على تطبيقين مرتبطين بـ"سناب شات".
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