روسيا تطلق نسخة محلية من إنستجرام باسم روسجرام 28 مارس عقب حظر Meta

جدة - نرمين السيد - أعلن رجل الأعمال الروسي، ألكسندر زوبوف، أنه بصدد إطلاق نسخة محلية من "إنستجرام" عقب حظر شركة فيسبوك Meta فى روسيا بسبب سياساتها المتعلقة بالعملية العسكرية فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه سيطلق على البديل الروسى اسم Rossgram (روسجرام)، ومن المقرر إطلاقه فى 28 مارس الجارى.





وذكرة شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أن التطبيق سيكون متاحا لمستخدمى "أندرويد" وIOS، موضحة أنه من المتوقع أن يكون لـ Rossgram جميع وظائف "إنستجرام"، بما فى ذلك منشورات الصور والفيديوات، والتواصل من خلال برنامج مراسلة داخلى، وترك التعليقات أسفل مشاركات الأشخاص الآخرين، اضافة لتوفر أدوات إضافية لتحقيق الدخل للمدونين من خلال المحتوى المدفوع وجمع الأموال وبرامج الإحالة. يذكر أن الجهات المعنية الروسية كانت قد قررت حظر "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعة لشركة Meta فى أراضى الاتحاد الروسى بعد أن اتهم مكتب المدعى العام الروسى الشركة الأمريكية بالتطرف لسماحها بدعوات للعنف ضد الجنود الروس على منصات Meta.

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