حظر تليجرام فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - لن تصبح خدمات تطبيق المراسلات الفورية الشهير "تليجرام" متاحة بعد الآن فى البرازيل، بعدما صدر قرار قضائى يمنع استخدام Telegram على البرازيلين وعلى رأسهم رئيسهم جاير بولسونارو، الذى يستخدمه بشكل مكثف.





وبحسب موقع "ذا فيرج" التقنى، أصدر القاضى البرازيلى ألكسندر دى موريس بالمحكمة العليا قراره بوقف استخدام تطبيق تليجرام، بعدما رفضت الشركة المالكة للتطبيق أوامر الحكومة بحذف رسائل محددة.

كان محتوى الرسائل المذكورة "مضلل" بحسب وصف القاضى البرازيلى ألكسندر دى موريس، وهو الأمر الذى استند عليه فى حكمه بالقرار الفورى بإيقاف خدمات Telegram.

وجاءت حيثيات قرار قاضى المحكمة العليا البرازيلية حسبما ذكر دى موريس: "عدم تقدير شركة تليجرام لقوانين البرازيل، وتكرار عدم الإمتثال للقرارات القضائية أمر لا يتماشى نهائيا مع سيادة القانون البرازيلى".

واستطرد ألكسندر دى موريس قائلا: "رفضت شركة تليجرام أكثر من مرة الإنصياع لقرارات كلا من الشرطة والمحكمة الانتخابية العليا والمحكمة العليا.. بالإضافة لقرار سابق للمحكمة حول إدعاءات من تليجرام حول استخدام إدارة الرئيس البرازيلى لقنوات اتصال رسمية لنشر معلومات مضللة".

وخاطبت المحكمة شركتى آبل وجوجل لوقف التطبيق على أجهزتى آيفون وأندرويد، وأيضا شركات الهاتف المحمول، فى مهلة قدرها 5 أيام لحظر التطبيق نهائيا.

وتعقيبا على قرار المحكمة البرازيلية من قبل المتحدث الرسمى باسم شركة جوجل، قال: "لاتعليق لدينا على هذا القرار".