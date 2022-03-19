إنتر باترى : اقتراب عصر السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيارات التى عُرضت فى الحدث، الذى اختتم فعالياته اليوم السبت فى سول، وجود مجال لتطبيقات أوسع للبطاريات، لدرجة اختفاء السيارات التى تستهلك كميات كبيرة من الغاز، ووجود بدلاً منها سيارات غريبة وسيارات فاخرة ببطاريات كهربائية بها نفس الأداء العالى.
وخلال الحدث، عرضت شركة جنرال موتور الأمريكية لـ صناعة السيارات الشاحنة الرياضية الكهربائية "جى إم سى هامر 2022"، التى كانت كشفت عنها لأول مرة فى أكتوبر 2020، واحتلت مركز الصدارة فى مساحة عرض تبلغ 540 مترًا مربعًا تديرها "إل جى إنرجى" الكورية.
كما شهد حدث "إنتر باترى" عرض سيارات "بى إم دبليو آى 4" و"فيرارى إس إف 90 سبايدر" و"ميرسيدس بينز إى كيو 4"، التى يمكن تحويلها جزئيًا أو كليًا لسيارة كهربائية.
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