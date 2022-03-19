لحظة انفجار سيارة فى محطة بنزين بالبرازيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة " ديلى ميل"البريطانية، فإن محطة بنزين فى البرازيل شهدت انفجار سيارة أثناء تزويدها بالغاز الطبيعى، وتبين أن هناك اخطاء مشتركة بين مالك السيارة والأفراد العاملين فى المحطة، ووفقا للصحيفة، فإن كاميرات المراقبة فى محطة بنزين فى البرازيل رصدت لحظة الانفجار وتداولها رواد التواصل الاجتماعى.

وأوضحت تحريات الشرطة أن الخطأ كان مشتركا بين مالك السيارة والأفراد العاملين فى محطة البنزين ولكن فى كل الأحوال لم يصب أى شخص بمكروه وخرج الجميع بسلام ولكن الإنفجار صوته كان شديدا للغاية.

جدير بالذكر أن الشرطة البرازيلية اجرت تحقيقا موسعا فى الحادث وأدانت مالك السيارة والأفراد العاملين فى محطة البنزين، بسبب عدم إتباعهم لقواعد السلامة والأمان.