روسيا تفتح صفحة رسمية فى شبكة أودنوكلاسنيكى للتواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الوزراء الروسى على موقعه الرسمى، اليوم السبت، إنه سينشر أسبوعيا على صفحته فى موقع "أودنوكلاسنيكى" المعلومات حول القرارات الرئيسية للحكومة والتقارير حول أهم الفعاليات، وزيارات العمل لرئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين ونوابه.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسى، بوريس بيلياكوف: "هناك الكثير من المعلومات فى شبكات التواصل الاجتماعى، وفى بعض الأحيان يصعب على المستخدمين فهم ما إذا كانت صحيحة. من المجموعة الرسمية فى موقع أودنوكلاسنيكى، سيتمكن المشتركون من تلقى معلومات موثوقة حول القرارات والتدابير التى تتخذها الحكومة".

وتتواجد صفحات الحكومة الروسية موجودة أيضا على منصات أخرى بما فى ذلك "VK" و"تليجرام".

وفى 11 مارس الجارى، أعلن مجلس الوزراء الروسى أنه سيتوقف عن نشر المعلومات فى صفحته الرسمية على "إنستجرام" بسبب القيود الروسية المفروضة على شبكة التواصل الاجتماعى هذه فى ضوء قرار قيادة شركة "ميتا" الأمريكية التى تملك هذه الشبكة، والتى سمحت بنشر الدعوات لاستخدام العنف تجاه العسكريين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

شبكة أودنوكلاسنيكى

وأودنوكلاسنيكى هى خدمة شبكة اجتماعية تستخدم أساسا فى روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، وتم تطوير الموقع بواسطة ألبرت بوبكوف وتم إطلاقه فى 4 مارس من عام 2006، وتدعم 13 لغة مختلفة.

و Odnoklassniki هى ثانى أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية فى روسيا، بعد VK (VKontakte) ويليها Facebook، الذى يحتل المركز الثالث.

وفى مايو 2017 أصدر الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو لفرض حظر على مجموعة Mail.ru وشبكاتها الاجتماعية واسعة الأنشار فى أوكرانيا بما فى ذلك فكونتاكتى و أدنوكلاسنيكى كجزء من العقوبات المستمرة المفروضة على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم والمشاركة في الحرب فى دونباس.