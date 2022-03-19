صلاة التسابيح.. حكمها وفضلها وكيفية الأداء

جدة - نرمين السيد - وصلاة التسابيح 4 ركعات يقرأ المصلى فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإن فرغ من القراءة يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة بعد قراءة السورة، ثم يركع فيقول هذا التسبيح وهو راكع 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقول هذا التسبيح 10 مرات عند الاعتدال بعد الرفع من الركوع، ثم يهوى ساجدا فيقول هذا التسبيح وهو ساجد 10 مرات.

ثم يرفع رأسه من السجود فيقول هذا التسبيح 10 مرات فى الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية فيقوله وهو ساجد عشر مرات، ثم يرفع رأسه فيقوله عشر مرات فى الجلوس وهو جلوس الاستراحة وقيل لا بل هو جلوس التشهد، فذلك 75 فى كل ركعة، يفعل ذلك فى الأربع ركعات.

كيفية أداء صلاة التسابيح



صلاة التسابيح تصلى 4 ركعات، "أى بتسليمة واحدة"، دون تشهد أوسط، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

وفى كل ركعة من الركعات الأربع فى صلاة التسابيح يقرأ المصلى بفاتحة الكتاب وسورة أى سورة يختارها، ثم يقول وهو قائم بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع هذه التسبيحات الأربع: سبحان الله - الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر 15 مرة.

يركع المصلى وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع يقول: سبحان الله - الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: سبحان الله - الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر 10 مرات.

ويهوى المصلى ساجدا، وبعد التسبيح المعتاد فى السجود يقول: سبحان الله -- الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد، فيقول سبحان الله - الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر 10 مرات.

ثم يسجد المصلى وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود يقول: سبحان الله - الحمد لله - لا إله إلا الله - الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود ويجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول: سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

المصلى يفعل ذلك 4 مرات، أى فى الركعات الأربع، فتكون 300 تسبيحة.

حكم صلاة التسابيح



تؤكد دار الإفتاء لمصرية أن صلاة التسابيح مشروعة مستحبة هو مذهب الشافعية والحنفية، وقول عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة، ذهابا منهم إلى تضعيف حديثها ومخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات، ويروى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ بن حجر فى "التلخيص"، حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزى.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، من علماء دار الإفتاء المصرية: "ورد حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة التسابيح، واختلف العلماء فى الحكم عليه بين مصحح ومضعف، والمعتمد أنه حديث ثابت كما قال بذلك علماء الحديث مثل الإمام ابن الصلاح وغيره".