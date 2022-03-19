جوجل تعلن موعد إطلاق أندرويد الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب تصريحات لـ الرئيس التنفيذى لجوجل، سوندار بيتشاى، فإن الكشف عن Android 13 من المقرر أن يتم خلال حدث Google I/O الذى يتوقع أن يعقد فى 11 و12 مايو 2022.

وأوضح "بيتشاى" أنه سيتم الإعلان عن عدة تقنيات جديدة طورتها جوجل، بالإضافة إلى نظام التشغيل المنتظر، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد استعرضت ما لاحظه المطورون فى النسخ التجريبية لـ Android 13 أثناء معاينتها، وأشارت إلى أن التغيرات التى سيحملها هذا النظام تشمل بشكل أساسى أشكال الأيقونات وواجهات الاستخدام فى الهواتف، إذ سيكون بإمكان مستخدمى تلك الأجهزة استعمال أيقونات شبه شفافة لتكون مناسبة لواجهات العرض.

كما سيركز النظام الجديد تبعا للمطورين على ميزات خصوصية البيانات، إذ سيتيح للمستخدم تحديد نوعية البيانات التى ستتاح للتطبيقات الموجودة فى جهازه، كما سيكون بإمكانه معرفة معلومات مفصلة عن الأجهزة وشبكات الـ Wi-Fi التى يتصل بها هاتفه.