المعلومة بـ10 ملايين دولار.. أمريكا تبحث عن مولينا

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكى على موقعها الإلكترونى أن مولينا هو زعيم منظمة إجرامية عابرة للحدود التى يقع مقرها بشكل أساسى فى منطقة لوس هيستاس فى شمال غرب جواتيمالا على الحدود مع المكسيك.
وأشار البيان إلى أن قيادة مولينا داخل لوس هيستاس معروفة جيدًا لحكومتى الولايات المتحدة وجواتيمالا، ونعمل معًا لتقديمه إلى العدالة.
وصدر ضد مولينا لائحة اتهام من وزارة العدل الأمريكية وفرضت وزارة الخزانة عقوبات مالية على مولينا وغيره من الأفراد والكيانات المرتبطة به فى لوس هيستاس.
وأشار البيان إلى أن هذا مثال آخر على النهج المنسق لحكومة الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فى أمريكا الوسطى.
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