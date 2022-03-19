الأردن يستضيف المنتدى العالمى التاسع للأرض فى مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة الأردنى المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، عن عقد المنتدى العالمى التاسع للأرض فى الأردن فى الفترة من 21 - 26 مايو المقبل، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.





وأكد الحنيفات - فى مؤتمر صحفى عقده بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبى ماريا هادجيثودو سيو، والرئيس المشارك للجنة الوطنية للمنظمة (منظمة بذور فى الأردن) رائد غريب، والمنسق الإقليمى للتحالف الدولى للأرض فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ربيع مرسى وهبة - أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى وتحديدا فى تطوير القطاع والعمل على حل المعوقات كافة، وبناء كل ما يسهم فى الحفاظ على الاستقرار الغذائى فى الأردن لمواجهة ومعالجة الأزمات والمشاكل التى يمر بها هذا القطاع.

وأشار الحنيفات - حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) - إلى التحديات التى تواجه الإدارة المستدامة للأراضى والمياه، والتى يعتبر من أهمها تدهور الأراضى والتربة والتى تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائى واستدامة سبل العيش وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية وحفظ التنوع البيولوجى فى المنطقة، موضحا أن الأمن الغذائى بالمنطقة العربية يعانى من العديد من التحديات التى تتطلب تكثيف الجهود على المستوى الإقليمى والتعاون من أجل الوصول إلى أمن غذائى مستدام.

وقال وزير الزراعة الأردنى إنه ومنذ بداية جائحة كورونا، أثبت قطاع الزراعة حضوره بشكل كبير ضمن سلسلة التوريد العالمية، وهناك إمكانية لتوسعه بشكل أكبر، بالمزيد من الاستثمار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتوفير مصادر التمويل الميسر، لافتا إلى أن الجائحة وغيرها من الأزمات والكوارث الناجمة عن التغير المناخى أظهرت الحاجة الماسة لإعداد استراتيجية شاملة لقطاع الأرض ولإدارة الأراضى ومواردها وحوكمتها واستدامتها والمحافظة عليها، وعليه فقد تبنت الوزارة ومن خلال التحالف الدولى للأرض ومؤسسة "سييد"، إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الأرض فى الأردن.

وأضاف الحنيفات أن إعداد الاستراتيجية يعتبر فرصة مهمة للأردن فى تسليط الضوء على القضايا والتحديات التى يواجهها فى مجال إدارة الأراضى وحوكمتها، مشيرا إلى أنها تركز على إشراك أصحاب المصلحة من مؤسسات حكومية ومجتمع مدنى ومؤسسات دولية فى تحقيق حوكمة الأرض القائمة على الحقوق والتنمية للناس وبالناس، والتأكيد على دور الحكومة الفعال على المستوى الوطنى والعربى فى مواجهة آثار التغير المناخى، كما أنها تحقق التقارب بين أصحاب المصلحة المختلفين فى دوائر صنع القرار لصالح المواطن الأردنى لمستقبل آمن وتنمية مستدامة.

من جهتها، أكدت سيو أن المنتدى هدفه بدء النقاش حول الجهد المستدام وحوكمة مسؤولية الأراضى للأردن والمنطقة العربية والعالم وإشراك الشباب فى المبادرات الإقليمية العالمية وتبادل الأفكار واستكشاف الحلول وبناء شبكات دعم فى التعامل مع المواضيع العالمية والتحديات التى يواجهها الشباب فى الوصول إلى الأراضى وحماية أراضيهم حول العالم مع التركيز الخاص على الأردن.

بدوره، أكد غريب أن المنتدى سيشكل نقطة فارقة فى حوكمة منظومة الاستراتيجيات المتعلقة فى الأرض، حيث أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 100 دولة وبتمثيل على مستوى أصحاب القرار، إضافة إلى المؤسسات الدولية والأممية، وسيناقش على مدار أيام انعقاده العديد من القضايا الهامه المتعلقة بالأرض.