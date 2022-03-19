جدة - نرمين السيد - وقال بلحسين - خلال تدشين الدورة الـ 38 لصالون الابتكار للصناعات التقليدية بالعاصمة تونس اليوم السبت - إنه توجد 44 رحلة خلال العام الحالى مع إمكانية زيادتها خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد من أجل حسن استقبال هذه الرحلات المهمة بالنسبة للسياحة التونسية، نظرا للقدرة الإنفاقية للسياح الذى يأتون على متن هذه الرحلات، واهتمامهم بالمسائل الثقافية والصناعات التقليدية والجانب الطبيعى والبيئى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرحلات السياحية البحرية فى تونس تعود بعد غياب عامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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