قبل طرحه.. سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Oppo K10

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات سعر ومواصفات هاتف Oppo K10، فبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو سيأتى بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية مع ثقب فى أعلى الشاشة الكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويتميز هاتف أوبو Oppo K10 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوى هاتف أوبو Oppo K10 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط، حيث سيكون الهاتف قادرا على الشحن فى حوالى نصف ساعة.

وسيعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 8000 من شركة ميديا تيك، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 و8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.

وبحسب التسريبات من المقرر أن يبدأ سعر هاتف أوبو Oppo K10 من حوالى 265 دولارًا .