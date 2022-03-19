قرار عاجل من القضاء البرازيلى بشأن «تليجرام»

وذكرت صحيفة "ذا ريو تايمز" البرازيلية على موقعها الإلكترونى اليوما، السبت، أن قاضى المحكمة العليا اتهم تليجرام بـ"إهانة العدالة البرازيلية"، حيث أتيحت له فرص متعددة للتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لكنه لم يتعاون معها مطلقًا.
وأضافت الصحيفة، أن الأزمة تصاعدت عندما طلبت الشرطة الفيدرالية البرازيلية من تليجرام قبل شهرين إزالة عدة مجموعات وتقديم بيانات عن أعضائها، ولم يستجب القائمون على التطبيق لأى من هذه الطلبات.
بدوره، قال وزير العدل والأمن البرازيلى أندرسون توريس، إن وزارته تدرس حلا من أجل إعادة منح الناس الحق فى استخدام الشبكة الاجتماعية، دون أن يحدد الإجراء الذى ينوى اتخاذه.
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