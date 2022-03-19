نتفليكس تصطدم متابعيها وتضع حدا لمشاركة الحسابات بين الأصدقاء

جدة - نرمين السيد - تتميز منصة "نتفليكس" العالمية بخاصية مشاركة كلمة العبور، مما يتيح للأصدقاء وأعضاء العائلة بكثر أعدادهم، استخدام حساب واحد، دون دفع مبلغ إضافى لكل مستخدم، لكن هذه الخاصية "المميزة" تشارف على النهاية.





واشتهرت هذه الخاصية حتى أصبحت مادة للسخرية حول العالم، وخاصة فى العالم العربي، حيث يسخر البعض عبر الصور الكوميدية والمنشورات، حول استخدام المئات من الأشخاص لحساب نيتفليكس واحد، مستغلين خاصية المشاركة المجانية.

ولكن نتفليكس أعلنت أنها ستسمح للأفراد خارج المنزل الواحد، بمشاركة نفس الحساب، فقط إذا دفعوا مبلغا إضافيا للاشتراك.

وستبدأ نيتفلكس بتجربة خاصية جديدة اسمها "العضو الإضافي"، فى عدد من الدول بأميركا اللاتينية، قبل طرحها فى كل دول العالم، وفقا لمتحدث باسم الشركة.

وسيستطيع "العضو الإضافي" استخدام حساب نيتفليكس التابع لشخص آخر، بدفع مبلغ إضافي، ولن يستطيع الدخول باستخدام الاسم وكلمة العبور التى يستخدمها صاحب الحساب الأصلي.

وقالت الشركة إن الفكرة الرئيسية من المشاركة، كانت لأفراد العائلة داخل المنزل الواحد، لكن سوء الاستخدام، وتناقل الحسابات عبر عدة منازل مختلفة، دفع الشركة لإعادة النظر فى هذا الأمر.

وأشارت الشركة فى بيان أنها ستحدد فكرة المشاركة فى نيتفلكس، من أجل رفع مبالغ الاشتراك للاستثمار فى أعمال تلفزيونية وسينمائية أكثر.