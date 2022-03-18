الأزهر للفتوى: مداواة المرضى ومرافقة المُصابين تعدل الجهاد فى سبيل الله

جدة - نرمين السيد - أشاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى يوم الطبيب المصرى بالدور الرائد لأطباء وممرضى مصر فى مُواجهة الصِّعاب والأزمات الكُبرى، ويشكر لهم مواقفهم المضيئة التى سجَّلها قلمُ النبل والأمانةِ فى صَحائفِ تاريخِ أُمَّتنا بأحرفٍ من نور.





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