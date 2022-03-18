عاجل- بيان مهم من «القومى للبحوث الفلكية» حول الاعتدال الربيعى

جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أنه بعـد بدء فصل الشتاء مباشرة يوم 21 ديسمبر "يـوم الانقـلاب الشـتوى"، تبدأ حركـة الشـمس تدريجيـا نحـو الشـمال مقتربـة مـن خـط الاسـتواء، فتـزداد فتـرة اشـراقها فـى نصـف الكـرة الشـمالى وتنقـص فـى النصـف الجنوبـى.





وأوضح المعهد، أن أشعة الشمس تتعامد تمامـا علـى خـط الاسـتواء يـوم 21 مـن شـهر مـارس "الاعتـدال الربيعـى". وأشار إلى أنه يتسـاوى طـولا الليل والنهار "12 سـاعة لـكل منهما" لجميع الأماكـن علـى سـطح الكـرة الأرضيـة، ويحـدث الاعتـدال الربيعـى فـى النصـف الشـمالى للكرة الأرضيـة والاعتـدال الخريفـى فـى النصـف الجنوبـى.

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