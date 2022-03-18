بيلا حديد تصف نفسها بـ«الأقبح» وتعلن ندمها (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتحدثت بيلا حديد، 25 عاما، خلال تصريحاتها لمجلة "vogue" الأميركية والتى تتصدر غلافها فى شهر أبريل، عن خيبة أملها بعدما أجرت عملية تجميل لأنفها عندما كانت فى سن الـ14 من عمرها، موضحة: "أتمنى لو حافظت على أنف أجدادى".

وقالت حديد، إنها لم تقدم على عمليات تجميل أخرى تخص رفع العينين، أو تستخدم "الفيلر" من أجل توضيح جمالها وأنوثتها.

وبسؤالها عن وضعها فى مقارنة مع شقيقتها عارضة الأزياء جيجى حديد، قالت: "كنت الأخت الأقبح.. ولم أكن سهلة الطباع مثلها، ولست اجتماعية مثلها"، مضيفة: "للأسف عندما تقال لك هذه الأمور مرات عديدة، تصدقها".

وعن حياتها الشخصية قالت: "أنا فتاة أعانى من شعور كبير بعدم الأمان والقلق والإحباط ومشاكل فى الأكل، ولدى قلق اجتماعى هائل، لكن مع مرور السنوات أصبحت ممثلة جيدة".