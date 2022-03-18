فاتك قطر الجواز.. إزاى تتخطى كلام الناس؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "فاتك قطر الجواز"، "أنتى عنستى"، "إزاى متجوزتيش لغاية دلوقتى"، تلك العبارات تعانى منها الفتيات عند تأخرها فى الزواج وخصوصا فى المجتمعات العربية، لذا كشفت الدكتورة إيناس على، خبيرة فى علم الطاقة الحيوية وتعديل السلوك، عن طريقة التعامل فى تلك الموقف.





وقدمت إيناس على بعض النصائح المهمة للفتيات لأجل التعامل مع الآخرين عن التأخر فى الزواج، ومنها زيادة الثقة بالنفس، وتنمية القدرات العقلية والعلمية. وقالت الخبيرة للفتيات: "نورى .. وده عن طريق تحسين أفكارك واتمتعى بالتفاؤل وحطى قدامك دايما عبارة (فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة)". وتابعت نصائحها والتى منها الشعور بالرضا، ووضع حدود للآخرين، وتوجيه طاقتك للنجاح، والإيمان بأن الشخص المناسب يأتى فى التوقيت المناسب، كما يجب الاستمتاع بكافة لحظات عمرك، وعدم قطع العلاقة بينك وبين الله.

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