ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة فى زيارة تاريحية للأهرامات (صور) 

جدة - نرمين السيد - استضافت منطقة أهرامات الجيزة، المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتى تقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، حيث تقام فعاليات هذه المسابقة خلال الفترة من 6 إلى 18 مارس الجارى بمدن الأقصر والغردقة والقاهرة، بمشاركة 65 دولة من مختلف دول العالم.





وكان فى استقبال المشتركين أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذى رافقهم فى جولة داخل المنطقة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما، وحرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

وقالت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة، إن الهيئة قامت بالمشاركة أيضا فى تقديم تسهيلات فى استقبال المتسابقات والضيوف المشاركات بالمسابقة بمطارى القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهم المواد الدعائية عن المقصد السياحى المصرى ومنتجاته المختلفة والمتنوعة.

يذكر أن هذه المسابقة كانت قد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات فى الوفود من دولهم إلى مصر تدريجيا بدءا من يوم 6 مارس الماضى، ثم قاموا بزيارة مدينتى الغردقة والأقصر زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية، والمناطق الأثرية، حيث استضافهم معبد الأقصر وطريق المواكب الملكية المعروف إعلاميا باسم طريق الكباش فى جولة قصيرة خلال زيارتهم للأقصر.

وتأتى رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات والأحداث التى تقام فى المدن السياحية المختلفة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحى المصرى.