اكتشاف جمجمة حيوان بحرى مفترس عمرها 36 مليون عام (صور) 

جدة - نرمين السيد - ويعود عمر الجمجمة إلى 36 مليون عام تقريبا، وتعود لإحدى الثدييات القديمة Basilosaurus أو السحلية الملكية، وهى جزء من عائلة الحوتيات المائية، والتى تشمل أحفادها المعاصرة الحيتان والدلافين وخنازير البحر.

وخمن العلماء بأن طول السحلية الملكية يبلغ نحو 12 مترا "39 قدما"، أو نحو ارتفاع مبنى مكون من أربعة طوابق.