فوز الفلبينية كاثلين باتون بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - توجت الفلبينية كاثلين باتون، بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "إيكو" لعام 2022، عقب منافسة شرسة شاركت فيها 40 ملكة جمال من مختلف دول العالم، بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.





أجريت مراحل تصفيات المتسابقات ما بين الأقصر والقاهرة، وأقيم حفل تتويج ملكة جمال السياحة والبيئة 2022 برئاسة آمال رزق داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، وضمت لجنة التحكيم الفنانة سيمون، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، والمذيعة التونسية هدى كمال، ود. باهى هانى، وفاطمة الشاذلى. وقامت جيزيل اوى الفائزة بلقب ملكة جمال السياحة 2020 بتتويج كاثلين باتون، وسط أجواء من البهجة وذهب لقب الوصيفة الأولى لبلجيكا والوصيفة الثانية للولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت المصرية ديانا على لقب شرفى كملكة جمال الزى التقليدى. تميز حفل التتويج بأجواء تنظيمية مبهرة للـ dj العالمى ياسر الحريرى، وقامت آمال رزق بتكريمه خلال مراسم الحفل لما بذله من مجهود لإنجاح الإحتفالية وكأفضل منظم حفلات. وقدمت المطربة نور عبدالسلام صاحبة الصوت الحقيقى لأغانى مسلسل "لؤلؤ" عدد من الأغانى ضمن فعاليات الإحتفالية.

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