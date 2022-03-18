«مخاطر المخلفات الإلكترونية».. قافلة توعوية بشوارع بنى سويف

وصرحت الدكتورة عزة الجوهرى، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، بأن القافلة كانت متحركة وليست ثابتة كما هو معتاد من الكليات العملية التى يتم تنسيقها مع المجالس المحلية، حيث قامت بعض الطالبات بالنزول إلى الشارع وخاصة فى القرى، والتقين بالسيدات، وقمن بتعريفهن أهمية البيئة النظيفة الخالية من المخلفات الإلكترونية والتى يمكن إعادة تدويرها بما يفيد المجتمع كله.
وأضافت الجوهرى أن أعضاء القافلة قاموا بإهداء السيدات مجموعة من الأدوات المنزلية البسيطة مثل ولاعات البوتاجاز وغيرها من الهدايا التى تم جمعها وتوزيعها بالجهود الذاتية، وقد أعربت السيدات عن سعادتهن واستعدادهن للتجاوب مع أعضاء القافلة مستقبلا، وتجميعهن للمخلفات الإلكترونية.
وأشارت الجوهرى إلى أن القافلة التوعوية لأول مرة يتم تنظيم قوافل توعوية من خلالها تتعلق بالمخلفات الإلكترونية، والتى أثبتت نجاحها مما يشير إلى تميزها مستقبلا.
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