جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة حماية المستهلك الأسترالية، إنها بدأت إجراءات فى المحكمة الفيدرالية ضد "ميتا" بسبب "السلوك الكاذب أو المضلل أو المخادع" فى انتهاك لقوانين المستهلك أو قوانين الأوراق المالية.
واتهمت اللجنة "ميتا" بالفشل فى القيام بما يكفى لوقف الإعلانات الخادعة للعملات المشفرة أو مخططات كسب المال. ودافعت الشركة عن نفسها، قائلة فى بيان إنها سعت لوقف الإعلانات الاحتيالية باستخدام التكنولوجيا لكشفها وحظرها.
وقال متحدث باسم "ميتا": "لا نريد الإعلانات التى تسعى إلى خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال أو تضليل الأشخاص على فيسبوك، فهى تنتهك سياساتنا وليست مفيدة لمجتمعنا".
وأشار عملاق وسائل التواصل الاجتماعى إلى أنه تعاون فى التحقيق مع لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية.
ووفقا للجنة المنافسة، ظهرت فى الإعلانات شخصيات أسترالية معروفة، بما فى ذلك رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز السابق مايك بيرد، ورجل الأعمال ديك سميث.
وأضافت أن الشخصيات البارزة فى الإعلانات لم توافق عليها أو تؤيدها أبدا.
وقال رئيس اللجنة، رود سيمز: "بصرف النظر عن تسبب هذه الإعلانات فى خسائر لا توصف للمستهلكين، فإن هذه الإعلانات تضر أيضا بسمعة الشخصيات العامة المرتبطة زورا بالإعلانات".
وأضاف: "فشلت ميتا فى اتخاذ خطوات كافية لوقف الإعلانات المزيفة التى تظهر شخصيات عامة، حتى بعد أن أبلغت تلك الشخصيات ميتا أن اسمها وصورتها ظهرت فى إعلانات احتيالية للعملات المشفرة لتأييد المشاهير".
وأوضحت اللجنة أنها كانت على علم بخسارة مستهلك واحد لأكثر من 650 ألف دولار أسترالى (480 ألف دولار أمريكي) فى إحدى عمليات الاحتيال التى تم الإعلان عنها زورا على أنها فرصة استثمارية على "فيسبوك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تعلن مقاضاتها لشركة ميتا لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.