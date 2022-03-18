الافتتاح اليوم.. مساء dmc فى جولة بمشروع ممشى أهل مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل مساء dmc، إن هناك تجهيزات على قدم وساق لافتتاح ممشى أهل مصر، بعد انتظار دام 3 سنوات بمجهود من الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا المشروع يمتد لمسافة 2 كيلو على نيل القاهرة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو إلى جانب الخدمات التجارية والترفيهية التى تقدم بالممشى.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد شهد فى وقت سابق احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.