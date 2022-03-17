جدة - نرمين السيد - وتعد حفرية الديناصور المكتشف والتى أطلق عليه اسم Yuxisaurus kopchicki أقدم ديناصور مدرع ومحفوظ بشكل جيد تم العثور عليه فى آسيا.
وعاش الديناصور ثيروفوران، والذى يضم أيضا فصليتى ستيجوسورس وأنكيلوصوروس منذ حوالى 192 - 174 مليون سنة خلال العصر الجوراسى المبكر.
وكانت تتميز هذه الفصائل من الديناصورات ببنية ثقيلة، ودروع مميزة، وميزات عديدة غير عادية لجمجمتها لا سيما فيما يتعلق بالعظام التى كانت ستحيط دماغها.
وتتكون البقايا من هيكل عظمى واحد غير مكتمل، بما فى ذلك أجزاء من الجمجمة والفكين والعمود الفقرى وحزام الكتف والأطراف وعدد كبير من أشواك وصفائح الدروع.
وقال الباحث بول باريت: "على الرغم من أن لدينا شظايا محيرة من الديناصورات المدرعة المبكرة من آسيا، فهذه هى المرة الأولى التى نمتلك فيها ما يكفى من المواد للتعرف على نوع جديد من المنطقة والتحقيق فى تاريخها التطورى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف بقايا ديناصور عاش قبل 192 مليون سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.