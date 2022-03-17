اكتشاف بقايا ديناصور عاش قبل 192 مليون سنة

جدة - نرمين السيد - وتعد حفرية الديناصور المكتشف والتى أطلق عليه اسم Yuxisaurus kopchicki أقدم ديناصور مدرع ومحفوظ بشكل جيد تم العثور عليه فى آسيا.

وعاش الديناصور ثيروفوران، والذى يضم أيضا فصليتى ستيجوسورس وأنكيلوصوروس منذ حوالى 192 - 174 مليون سنة خلال العصر الجوراسى المبكر.

وكانت تتميز هذه الفصائل من الديناصورات ببنية ثقيلة، ودروع مميزة، وميزات عديدة غير عادية لجمجمتها لا سيما فيما يتعلق بالعظام التى كانت ستحيط دماغها.

وتتكون البقايا من هيكل عظمى واحد غير مكتمل، بما فى ذلك أجزاء من الجمجمة والفكين والعمود الفقرى وحزام الكتف والأطراف وعدد كبير من أشواك وصفائح الدروع.

وقال الباحث بول باريت: "على الرغم من أن لدينا شظايا محيرة من الديناصورات المدرعة المبكرة من آسيا، فهذه هى المرة الأولى التى نمتلك فيها ما يكفى من المواد للتعرف على نوع جديد من المنطقة والتحقيق فى تاريخها التطورى".