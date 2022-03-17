نفوق آلاف الطيور الجارحة فى أوروبا بسبب هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - وتؤدى مادة الرصاص التى تحويها الذخيرة المستخدمة من الصيادين إلى تراجع أعداد الطيور الجارحة فى أوروبا بنحو 55 ألفا على الأقل نظرا إلى أن هذا العنصر الكيميائى المعدنى يلوث نظامها الغذائى.

وتولى باحثون من جامعة كامبريدج إجراء هذه الدراسة، وهى اعتبرت الأولى التى تحتسب كميا الأثر الذى تحدثه هذه التسممات فى كل أنحاء أوروبا.

واعتمدت الدراسة على تحليل تركيزات الرصاص فى الكبد لدى 3 آلاف من الطيور الجارحة من 22 نوعا وجدت نافقة أو تحتضر فى 13 دولة أوروبية هى فرنسا وألمانيا والنمسا والمجر وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والسويد والدنمارك وسويسرا وبريطانيا واليونان.

واستنتج الباحثون، أن التسمم بالرصاص الناجم عن ذخيرة الصيادين يؤدى إلى انخفاض قدره 55 ألفا فى سماء أوروبا من أفراد عشرة أنواع طيور تتغذى على الفرائس الحية والجيف، مقارنة بعددها لولا وجود هذا التسمم.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد أنواع الطيور هذه يقل فى الوقت الراهن بنسبة 6% عما كان يمكن أن يكون عليه من دون تأثيرات الرصاص، موضحة أن هذه المادة تتسبب للطيور المصابة بها بموت "بطيء ومؤلم".