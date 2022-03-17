جدة - نرمين السيد - تعتزم روسيا إرسال بعثة إلى المحطة الفضائية الدولية غدا الجمعة مكونة من 3 رواد فضاء، من بينهم رائد فضاء بصفة مراسل صحفى؛ لتغطية الوقائع اليومية داخل المحطة لصالح وكالة تاس الروسية.





وذكرت (تاس) أن ديميترى روجوزين الرئيس التنفيذى لشركة الفضاء الروسية روسكموس قدم لرائد الفضاء أوليج أرتيمييف بطاقة مراسل لصالح وكالة تاس محطة الفضاء الدولية. ومن المتوقع أن يبقى طاقم البعثة 67 فى المدار لمدة 195 يوما. وسوف يذهب أرتيمييف إلى المدار مع رواد الفضاء الشباب دينيس ماتفيف وسيرجى كورساكوف. وقد قدم لهم روجوزين بطاقات هوية رواد الفضاء. ومن المقرر إطلاق مركبة الفضاء سيوز إم إس- 21 فى 18 مارس. بالإضافة إلى مهامه الرئيسية، سيخبر أرتيمييف قراء تاس عن الحياة والعمل فى المحطة، ويرسل صورًا ومواد فيديو من المدار. وستكون تقاريره متاحة فى القسم الخاص من موقع تاس "TASS on ISS". وكانت تاس قد وقعت مع روسكموس اتفاقية تعاون فى 17 نوفمبر 2021. أصبح رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين أول مراسل خاص لتاس على المحطة. استمرت مهمته لمدة 12 يومًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعتزم إرسال «رائد فضاء مراسل صحفى» لمحطة الفضاء الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.