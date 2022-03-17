هاتف ريلمى الجديد V25 5G.. مواصفات وإمكانيات مميزة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ريلمى الصينية أن الهاتف الذكى الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكوم Snapdragon 695، مع ذاكرة 12 + 256 جيجابايت. وبفضل تقنية Dynamic RAM Extension المعروفة اختصارا بـ DRE، يمكن التدعيم بما يصل إلى 7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى الإضافية بحيث يتوفر ما يصل إلى 19 جيجابايت كذاكرة وصول عشوائى. ويأتى الهاتف مزودا بلوحة IPS LCD قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح Full HD+ (1080×2400 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز. وتوفر الكاميرا الأمامية دقة 16 ميجابيكسل، ويوجد أيضا فى الخلف كاميرا ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة ماكرو وعدسة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما. ويأتى الهاتف بأبعاد 164.3× 75.6×8.5 ملم، بينما يبلغ وزنه 195 جراما. ويمكن شحن البطارية سعة 5000 مللى أمبير ساعة بقدرة 33 وات. وبالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، يوجد أيضا مقبس سماعة رأس وسماعة، مع دعم لبطاقتى SIM.

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