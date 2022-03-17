مكتشف الرياح الشمسية.. وفاة يوجين باركر

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خبر وفاة باركر، الذى تميز بقدراته الفذة فى الرياضيات التطبيقية، وكان يعتبر أحد أبرز الطليعيين فى مجال فيزياء الشمس، وهى دراسة الشمس ونظامها.

وحضر باركر عام 2018 إطلاق مسبار بحثى يحمل اسمه.

وقالت عميدة كلية الفيزياء فى جامعة شيكاغو أنجيلا أولينتو إن باركر الذى أشارت إلى أنه توفى الثلاثاء "كان شخصية أسطورية" فى هذا المجال العلمى.

ولاحظت المسؤولة فى الجامعة التى كان ينتمى إليها العالم الراحل أن "رؤيته للشمس والنظام الشمسى سبقت عصرها بأشواط".

وكانت أولينتو تشير بذلك إلى البحث الذى قدمه عام 1958 والذى وصف للمرة الأولى، باستخدام حسابات متقدمة، ظاهرة الرياح الشمسية، وهى عبارة عن تدفقات متواصلة لجسيمات مصدرها الشمس، وهو اكتشاف قوبل فى البداية بالرفض.

وكان يوجين باركر كذلك وراء فكرة "النانوفليرز"، وهى انفجارات صغيرة على الشمس تفسر حرارة الهالة الشمسية، وهى أكثر سخونة من سطحها نفسه.

وأصبح باركر الذى نال عددا من الأوسمة أستاذا فخريا فى جامعة شيكاغو. ونجح المسبار "باركر" الذى سمى باسمه وأطلق عام 2018، فى الاقتراب من الشمس على نحو غير مسبوق، ونقل إلى الباحثين كما كبيرا من البيانات ساهمت فى التوصل إلى عدد من الاكتشافات، لا سيما عن طقس الفضاء.