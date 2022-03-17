سر جديد من أسرار نظام iOS 15.4.. طريقة استعادة البرامج الثابتة على ساعة أبل

جدة - نرمين السيد - يعانى مستخدمو ساعات أبل الذكية من عجزهم عن صيانة الساعة فى حالة تعرضها لفشل فى البرامج الثابتة، وذلك لأن ساعات أبل الذكية بأكملها، لا تحتوى على أى منافذ بيانات يمكن الوصول إليها من قبل المستخدمين، ما يعنى أن أبل الوحيدة القادرة على صيانة الساعة فى هذه الحالة.





غير أن نظام التشغيل الجديد iOS 15.4 وwatchOS 8.5 أصبح يتيح السماح للمستخدمين لاسلكيا باستعادة البرامج الثابتة لـ Apple Watch باستخدام iPhone الخاص بهم.

وكانت أصدرت أبل أنظمة iOS 15.4 وwatchOS 8.5 للاستخدام العام الأسبوع الماضى، وقالت إن الأنظمة ستشمل على حلول للمستخدمين إذا ما تعرضت الساعة للجمود.

وأوضحت أنه إذا توقفت Apple Watch عن العمل لسبب ما، على سبيل المثال أثناء عملية التحديث، فسيظهر تنبيه على جهاز iPhone الخاص بك يطلب منك استعادة Apple Watch.

وأصدرت أبل تحديثا جديدا لهواتف آيفون، ويقدم التحديث "أى أو إس 15.4" مزايا عدة على مستوى تأمين البيانات والخدمات المالية والترفيهية.

ويمكن تحديث أبل الجديد لهواتف آيفون المستخدمين من فتح الهواتف أثناء ارتداء أقنعة الوجه، كما يشمل التحديث الجديد "أى أو إس 15.4" العديد من المزايا لأجهزة "آيفون"، بما فى ذلك توفير رموز تعبيرية جديدة.

ويتيح تحديث أبل خدمة جديدة تسمح لمستخدمى "آيفون" بقبول مدفوعات بطاقات الائتمان دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.