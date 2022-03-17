خالد الجندى: أى فعل فى العبادة له 3 أركان

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى، أن هناك أركان للعبادات لأن كل عبادة لها فعل، وهذه الأفعال لها أركان مختلفة غير الأركان المعروفة للعبادة مثل التكبير والصيام وما شابه، مشددا على أن أى فعل تعبدى له ثلاث أركان وهى قبل الفعل وأثناءه وبعده.





تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن أهم ركن قبل أى فعل هو الإخلاص وتجديد النية والاستعانة بالله والتخلى عن الحرام وإعلان التوبة وإعلان الرجوع إلى الله عز وجل، وإصلاح العلاقات الثلاث وهى بالله وبرسول الله ودين الله وبالناس.

وأشار إلى أن ليلة النصف من شعبان هى الليلة التى بها استعداد حقيقى لشهر رمضان ولهذا الأعمال ترفع فيها إلى الله، موضحا أن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا بظروف وضوابط إلهية.

ضرب الجندى مثلا بالضوابط ومنها أن يتجهز المسلم قبل دخوله المسجد عن طريق الزينة، مع تجهيز النفس بالعمل الذى يزيد عن الأصل، بمعنى الاستعداد بهيئة مناسبة للصلاة، مشيرا إلى أن أثناء العبادة لها أركان وبعد العبادة كذلك لها أركان لا يجب إهمالها لأنها من صميم العبادة.

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.