أوكيتل WP18.. هاتف جديد للاستخدامات الشاقة

جدة - نرمين السيد -

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكى WP18 الجديد يلبى متطلبات فئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G، وهو ما يعنى قدرته على تحمل أضرار الماء والغبار.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio A22 من MediaTek مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها، على الأقل فى حالة عدم استخدام بطاقتى SIM.

ويأتى الهاتف WP18 مزودا بشاشة TFT قياس 5.93 بوصة، والتى تتمتع بدقة وضوح 720 × 1440 بيكسل، مع حماية جيدة ضد الخدوش.

وتبلغ سعة البطارية 12500 مللى أمبير ساعة، مما يسمح للهاتف الذكى بالعمل لمدة تصل إلى 5 أيام، بينما يمكن إجراء عملية الشحن بقدرة 18 وات.

وتم تزويد الهاتف الذكى بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.