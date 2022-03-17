أفكار هدايا لعيد الأم بتكلفة بسيطة

جدة - نرمين السيد - ويبدأ الأبناء فى البحث عن الهدايا التى تحتاجها الأم أو التى يختارونها لتقديمها يوم 21 مارس الجارى. وبما أن تلك المناسبة تأتى مع اقتراب نهاية الشهر، يبدأ البعض البحث عن الهدايا القيمة وفى نفس الوقت أسعارها رخيصة ومميزة. وهناك بعض الأفكار البسيطة التى يمكن الاستعانة بها لشراء هدية عيد الأم وتقديمها لها فى تلك المناسبة، وإسعادها بتذكرها دائما مهما كانت الظروف، ومنها: -شراء عباءة للخروج. -إسدال صلاة أنيق. -حقيبة يد أو حذاء. -إكسسوارات فضة سواء خاتم أو سلسلة أو "حلق". -مصحف بمسند. -طرحة غالية. -مج مصمم خصيصا لها. -باقة من الورود أو علبة شوكولاتة. -عزومتها فى مكان شيك. -رحلة صغيرة. -منتجات العناية بالبشرة أو الشعر. وكل تلك الهدايا تتراوح أسعارها بين 150 و200 جنيه، وهى تكلفة تناسب مختلف الفئات سواء أطفال أو كبار أو طلبة، ولكن هناك هدايا بأسعار أكثر من 200 منها: -ماكينة لصنع القهوة. -هاتف جديد. -أدوات كهربائية: مكنسة أو غسالة أطباق، قلاية طعام. -خاتم ذهب. -طقم حلل تيفال أو جرانيت.

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