«ميتا» تكشف توجهات المصريين الاستهلاكية خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - يستقبل ما يقرب من مليارى شخص على مستوى العالم كل عام شهر رمضان المبارك بمزيد من الحفاوة والترحاب، حيث تبرز مظاهر الاحتفاء بالشهر الفضيل قبل حلوله وخلاله وفى العيد، كما يرتفع مستوى الود والتواصل بين العائلات والأصدقاء، ويعد التسوق جزءا كبيرا من تلك المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة الخاصة والتى تقدم للمتسوقين فرصة لاستكشاف أشياء جديدة عبر الحدود.





ولمزيد من فهم توجهات المتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، قامت شركة "فيسبوك أى كيو" التابعة لـ "ميتا" والمتخصصة فى توفير الرؤى والأبحاث بالتعاون مع "YouGov" الشركة المتخصصة فى توفير البيانات واستطلاع الآراء حول العالم، بالكشف عن نتائج بحث تم إجراؤه فى رمضان 1442 - 2021 بعنوان "دراسة رمضان والعيد" شمل أكثر من 13 ألف مشارك فى تسع دول، من بينها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأظهر البحث أن نحو 55% من المتسوقين فى جميع أنحاء مصر، كانوا متحمسين لتجربة علامات تجارية ومنتجات جديدة من خارج حدودهم مع وجود احتمال قيام 43% منهم بالشراء من الخارج خلال شهر رمضان والعيد، إذا ما كانت الإعلانات تتعلق بأنشطة التسوق الخاصة بتلك المناسبتين المهمتين.

وأكدت الدراسة، أن المستهلكين ينفقون خلال شهر رمضان على المشتريات عبر الحدود، أكثر مما فعلوا فى السنوات السابقة ويظهر البحث أنهم يتسوقون عبر مجموعة من الفئات المختلفة.. وعلى سبيل المثال أعرب 55% من المستهلكين فى مصر عن انفتاحهم للحصول على المنتجات التى يتم شحنها من الخارج من علامات تجارية فى قطاع مبيعات بالتجزئة، وفئة السلع الاستهلاكية المعبأة (40%)، تليها العلامات التجارية التقنية / الاتصالات (27%) والعلامات التجارية الترفيهية (23%) والسفر (9%).

وقال المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "ميتا" فارس عقاد "يعد التسوق وتبادل الهدايا من أبرز مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان، ويبدو ذلك جليا من خلال تغير العادات اليومية التى تجعل المتسوقين منفتحين أكثر من المعتاد لاكتشاف علامات تجارية ومنتجات جديدة، ما يوجد فرصة فريدة للشركات للوصول إلى المتسوقين عبر الحدود الذين يتطلعون إلى اكتشاف المنتجات التى يحبونها، ومن هنا يمكن لتقنيات "ميتا" أن تساعد فى بناء تلك العلاقة بين المتسوقين والشركات عبر الحدود".

ويعتمد هذا البحث على "دراسة رمضان والعيد" لفهم سلوكيات الأشخاص الذين يحتفلون بشهر رمضان أو الذين يتسوقون خلال هذا الموسم، وقامت "ميتا" بتكليف شركة YouGov بإجراء مسح شمل 18.113 شخصا بالغا خلال الفترة من 13 مايو إلى 3 يونيو 2021، بعد شهر رمضان وعيد الفطر، وتم إجراء نحو 1500 مقابلة فى 12 دولة، وتم تمثيل كل عينة على المستوى الوطنى للبالغين عبر الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما بناء على العمر والجنس والمنطقة فى ذلك السوق.