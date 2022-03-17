ساز القحطانى.. نجمة سناب شات تزلزل السوشيال ميديا بعد وفاتها

جدة - نرمين السيد - ساز القحطانى وبعد انتشار خبر وفاة ساز القحانى عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الأخبار السعودية، بدأ البعض يتساءل "من هى ساز القحطانى؟". معلومات عن ساز القحطانى ساز القحطانى هى فتاة سعودية تبلغ من العمر 22 عاما، تنشر الكثير من الفيديوهات لذا أصبحت من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا سناب شات. وتحرص ساز فى الفيديوهات الخاصة بها على مشاركة متابعيها على المنصات المختلفة بتفاصيل حياتها اليومية ورحلاتها وزياراتها للأماكن المختلفة. ودخلت القحطانى مجال الأزياء، لتعمل كعارضة أزياء فى بعض الحفلات ومهرجانات الموضة والأزياء المنظمة فى المملكة العربية السعودية. صور ساز القحطانى وفاة ساز القحطانى وتعرضت ساز القحطانى لحادث سير على طريق العروبة فى الرياض وتم نقلها بعدها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن بعد ساعات تحدثت وسائل الأنباء المحلية فى السعودية عن وفاتها.

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